Обокрал отца-инвалида и свою бывшую жену: в Гремячинске осужден «мобильный» вор

Фото: Архив "КП"

В Гремячинске суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в двух кражах.

Как рассказали «КП-Пермь» в правоохранительных органах, инциденты произошли в декабре 2020 года. Местному жителю 1962 года рождения стали поступать звонки из банка с сообщениями о просрочке выплат по кредиту. Но сам мужчина не мог брать никакие кредиты и даже не мог прийти в банк по состоянию здоровья.

Проверка установила, что заявителя часто навещал его сын. И в один из визитов молодой человек без ведома отца взял его телефон, установил на нем переадресацию с номера телефона банка на свой. Так, он получил пароль банковского мобильного приложения и оформил два кредита на своего отца. А затем перевел полученные денежные средства на свой счет, которые потратил по своему усмотрению. Ущерб составил 250 тыс. руб.

А в феврале этого года молодой человек, находясь в квартире своей бывшей жены, воспользовался ее отсутствием и похитил ноутбук стоимостью 44 тыс. руб., после чего с места преступления скрылся.

Суд по совокупности преступлений назначил наказание в виде 2-х лет и 6 месяцев лишения свободы условно.