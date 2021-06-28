Дом горел, как факел: в Пермском крае семья осталась без крыши над головой после пожара

Огонь полностью уничтожил жилой дом. Фото: 98 - ПСЧ 13-ПСО Прикамья

В Пермском крае 26 июня в 19.52 пожарным поступил звонок. Горел жилой дом по улице Уральской в поселке Суксун. Когда пожарные 98 пожарной части приехали на место горели кровли дома и бани. Огонь уничтожил их полностью, семья, проживающая в доме, осталась без крыши над головой. Пожар уничтожил все до тла.

- На вызов реагировали 8 человек личного состава, 4 единицы техники, - сообщают пожарные. - Пострадавших нет. Благодаря пожарным и местным жителям спасен соседний жилой дом. Причины пожара устанавливаются, проводится проверка.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте требования пожарной безопасности.