Изъято более 1200 свертков: в Прикамье задержаны подозреваемые в сбыте героина

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Прикамская полиция задержала уроженцев Средней Азии 1995 и 1994 годов рождения, которых подозревают в сбыте героина.

Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД Росссии, для конспирации приезжие арендовали две квартиры. Также они оборудовали тайник неподалеку от дома, где проживал один из злоумышленников. В нем они хранили расфасованные на разовые дозы наркотики с целью последующего сбыта на территории Березников.

В ходе досмотров, обысков в жилище и тайнике обнаружено и изъято свыше 1200 свертков с запрещенными веществами. Сейчас они направлены на экспертизу. По предварительной информации, всего изъято около 500 г опиатов.

Также благодаря межрегиональному взаимодействию оперативников наркоконтроля ранее на территории Прикамья задержали еще троих участников этой преступной группы.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей, а расследование дела продолжается.