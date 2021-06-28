Прикамцы смогут понаблюдать за уникальным астрономическим явлением

Фото: Shutterstock

Жители Пермского края до конца июля смогут наблюдать редкое астрономическое явление — Серебристые облака.

Как рассказали «КП-Пермь» в астрономическом клубе «Телескоп», Серебристые облака или ночные светящиеся облака — облака, которые находятся на высоте около 70-90 км. Это крайне разреженные облака, возникающие в мезосфере. Для сравнения можно представить, что условная граница космоса — линия Кармана — находится на высоте около 100 километров. Иными словами, серебристые облака почти представляют собой визуальную границу космоса.

Увидеть явление можно невооруженным глазом и легко сфотографировать даже на смартфон.