Прикамье получило еще почти 40 тысяч доз вакцины от коронавируса

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В Пермский край доставлено еще 38 400 комплектов двухкомпонентного препарата «ГамКовидВак» («Спутник V») для вакцинации жителей от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Все вакцины распределены между поликлиниками и частными медорганизациями региона.

Отметим, что со старта массовой вакцинации в крае первым компонентом уже привиты 305 918 жителей. Из них 241 459 полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты.

По данным краевого минздрава, сейчас в регионе имеется более 45 тыс. свободных слотов для записи на вакцинацию.