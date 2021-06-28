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Спорт28 июня 2021 8:47

Спортсмены из Перми стали чемпионами России по легкой атлетике

Лучшие результаты показали три наших спортсмена
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Федерация легкой атлетики Пермского края

Фото: Федерация легкой атлетики Пермского края

Вчера в Чебоксарах завершился чемпионат России по легкой атлетике. На нем больших успехов добились пермские спортсмены, сообщили в краевом минспорта.

Так, в первый день соревнований пермский атлет Владимир Никитин уверенно выиграл финальный забег на дистанции 5 000 м и показал лучший результат сезона —13 минут, 17,03 секунды.

На следующий день лучшим на дистанции 800 м стал пермяк Константин Холмогоров.

Также «золото» Чемпионата России по легкой атлетике завоевала Екатерина Ивонина. В женском финале на дистанции 3000 м с препятствиями она финишировала первой, с результатом 9:13:76.