Коронавирус в Пермском крае обнаружили в 20 территориях за сутки

Всего в Пермском крае с начала пандемии было выявлено 60 629 случаев коронавирусной инфекции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 197 человек в 20 территориях. По информации регионального Роспотребнадзора, в Перми выявили за сутки 125 заболевших. Пермский муниципальный район на втором месте по заболеваемости, положительные тесты у 16 жителей, на третьем – Соликамский городской округ - 9 случаев.

В Чердынском городском округе – 8 заболевших, в Куединском муниципальном округе - 6. По 5 заболевших в Чайковском и Березниках, по 4 – в Добрянском городском округе и в Кунгуре.

По 2 случая – в Кунгурском муниципальном районе и Нытвенском, Лысьвенском и Октябрьском городских округах. В семи территориях по одному заболевшему - в Суксунском, Чусовском, Оханском, Осинском городских округах, Уинском и Сивинском муниципальных округах и в ЗАТО Звездный.

Всего в Пермском крае с начала пандемии было выявлено 60 629 случаев коронавирусной инфекции.