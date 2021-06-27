В Перми очевидцы заметили мужчину, висящего между десятым этажом и крышей

Очевидцы подумали, что мужчине нужна помощь и вызвали экстренные службы.
Фото: архив "КП"
В Перми в субботу вечером очевидцы заметили между десятым этажом и крышей дома по улице Луначарского, 51 висящего мужчину.
Они позвонили в экстренные службы, приехав на место вызова, спасатели выяснили, что на доме работал промышленный альпинист, устанавливал антенну, помощь ему не требуется.
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