В Перми очевидцы заметили мужчину, висящего между десятым этажом и крышей

Очевидцы подумали, что мужчине нужна помощь и вызвали экстренные службы. Фото: архив "КП"

В Перми в субботу вечером очевидцы заметили между десятым этажом и крышей дома по улице Луначарского, 51 висящего мужчину.

Они позвонили в экстренные службы, приехав на место вызова, спасатели выяснили, что на доме работал промышленный альпинист, устанавливал антенну, помощь ему не требуется.

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