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Происшествия27 июня 2021 14:55

В Перми очевидцы заметили мужчину, висящего между десятым этажом и крышей

Он был на доме в центре Перми
Анна Маркова
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Очевидцы подумали, что мужчине нужна помощь и вызвали экстренные службы.

Очевидцы подумали, что мужчине нужна помощь и вызвали экстренные службы.

Фото: архив "КП"

В Перми в субботу вечером очевидцы заметили между десятым этажом и крышей дома по улице Луначарского, 51 висящего мужчину.

Они позвонили в экстренные службы, приехав на место вызова, спасатели выяснили, что на доме работал промышленный альпинист, устанавливал антенну, помощь ему не требуется.

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