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Происшествия27 июня 2021 14:29

В ДТП под Пермью пострадал 7-месячный ребенок и четыре женщины

Столкнулись два легковых автомобиля
Анна Маркова
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В автоаварии пострадали женщины и ребенок, все они были госпитализированы.

В автоаварии пострадали женщины и ребенок, все они были госпитализированы.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Перми 26 июня примерно в 21.40 произошла серьезная авария на трассе трассе Пермь-Ильинский со стороны Гайвы. Недалеко от поселка Шемети столковались два легковых автомобиля - «Лада Веста» и «Хендай Солярис».

В них пострадали две 38-летние женщины, 31-летняя, еще одна женщина и 7-месячный ребенок. На место были вызваны несколько бригад «скорых» и спасатели. Одну из пострадавших зажало в машине, ее извлекали из искореженного авто спасатели. Все пострадавшие были госпитализированы в больницы.

ГИБДД будет проведена проверка по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства, приведшие к аварии.