В ДТП под Пермью пострадал 7-месячный ребенок и четыре женщины

В автоаварии пострадали женщины и ребенок, все они были госпитализированы. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Перми 26 июня примерно в 21.40 произошла серьезная авария на трассе трассе Пермь-Ильинский со стороны Гайвы. Недалеко от поселка Шемети столковались два легковых автомобиля - «Лада Веста» и «Хендай Солярис».

В них пострадали две 38-летние женщины, 31-летняя, еще одна женщина и 7-месячный ребенок. На место были вызваны несколько бригад «скорых» и спасатели. Одну из пострадавших зажало в машине, ее извлекали из искореженного авто спасатели. Все пострадавшие были госпитализированы в больницы.

ГИБДД будет проведена проверка по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства, приведшие к аварии.