МЧС снова предупреждает о грозах и шквалистом ветре в Пермском крае

Грозы в Прикамье возможны 27 и 28 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае снова возможны грозы и сильные порывы ветра. Об этом предупреждает региональное МЧС.

По данным синоптиков, грозы пройдут на территории края 28 июня днем, при грозе порывы ветра 15-20 м/с. Жителям рекомендуют не рисковать и оставаться в грозу дома, но, если все же стихия застала, укройтесь в безопасное место, например, подъезд.

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