Оставил умирать на дороге: В Перми водитель мотоцикла с пассажиром совершил ДТП и скрылся

Пассажир мотоцикла умер в машине "Скорой". Фото: CHP_59.

В Перми 26 июня на улице Якутской произошло дорожно-транспортное происшествие. Подробности сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. Около 19.00, напротив дома 20, по предварительной информации, водитель мотоцикла «Кавасаки» не справился с управлением, врезался в железобетонное ограждение, после чего вылетел на встречную полосу, и столкнулся с автомобилем «Рено-Логан».

- В результате ДТП, пассажир мотоцикла скончался в автомобиле скорой помощи, - сообщает ГУ МВД. - Виновник ДТП скрылся с места, однако его личность была установлена. Проводится проверка.

Очевидцы аварии сообщают в социальной сети, что вызвали "скорую" и пытались оказать первую помощь пассажиру мотоцикла, в это время водитель двухколесного транспорта поспешил скрыться. Водители говорят, что мотоциклист и его пассажир были пьяны.