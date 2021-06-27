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Происшествия27 июня 2021 12:46

Рюкзак с вещами и телефоном остались на берегу: в Перми очевидцы сообщили, что в реке мог утонуть человек

Происшествие сучилось в Закамске
Анна Маркова
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Мужчина забыл про вещи на берегу и заставил прохожего волноваться.

Мужчина забыл про вещи на берегу и заставил прохожего волноваться.

Фото: Анна Маркова

В Перми в субботу, 26 июня, мужчина, прогуливаясь по берегу Камы, в районе улицы Нижнекамская (Закамск) заметил на берегу вещи и рюкзак. Рядом никого не было, в воде тоже. Он прождал несколько часов, но за вещами так никто и не пришел. Затем в рюкзаке он увидел мобильный телефон.

Мужчина позвонил по последнему номеру и рассказал, что нашел вещи. На звонок ответил отец пропавшего и сообщил, что сын звонил ему утром в сильном алкогольном опьянении и сказал, что сейчас будет переплывать Каму. Больше на связь не выходил, дома не появлялся. После разговора, мужчина, нашедший вещи, позвонил спасателям, он переживал, что тот мог утонуть.

Спасатели приехали на вызов, к счастью, их помощь не потребовалась, мужчина нашелся, жив, здоров, с ним все в порядке, а про вещи он просто забыл.