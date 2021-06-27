Приближаемся к двум сотням: в Пермском крае за сутки обнаружили 197 заболевших коронавирусом

В больницах сейчас находятся 1185 человек, из них подключены к аппаратам ИВЛ - 43. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 197 жителей, об этом сообщает Роспотребнадзор. 28 человек проходят лечение в больницах, 169 – амбулаторно на дому. Среди заболевших больше женщин – 120, мужчин – 77, также положительный тест на коронавирус оказался у 28 детей. Общее число заболевших в Пермском крае возросло до 60 629.

В больницах сейчас находятся 1185 человек, из них подключены к аппаратам ИВЛ - 43. Скончались от коронавируса еще 6 жителей Прикамья.