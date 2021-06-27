Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели в Пермском крае

В Пермском крае продолжается жаркое лето, в ближайшие дни нас ждут солнечные дни с температурой воздуха около + 30 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае продолжается жаркое лето, в ближайшие дни нас ждут солнечные дни с температурой воздуха около + 30 градусов. Синоптики рассказали, что сегодня, 27 июня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, вечером местами небольшой дождь, гроза, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный ночью 3–8 м/с, днем 5–10 м/с. Температура воздуха ночью 12–17 ºC, днем 26–31 ºC.

Начало следующей недели ожидается таким же теплым. В понедельник, 28 июня, переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью 15–20º, днем 27–32º.

Во вторник ясно, преимущественно без осадков. Ветер южный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью 12–17º, днем 27–30º.