На неделе в Перми более 80 домов останутся без холодной воды

В Перми десятки домов отключат от холодного водоснабжения на неделе. Фото: архив "КП"

В Перми на предстоящей неделе сотни жителей останутся без холодного водоснабжения, ремонтные работы на водопроводной сети проведут специалисты компании "Новогор-Прикамье" в нескольких районах. Расскажем кому и когда стоит запастись водой.

28 июня с 9 до 19.30 не будет воды по адресам: Лодыгина, 57, Муромская, 16, Яблочкова, 23, 26, 26А, 29, 38.

28 июня я с 9.00 до 18.00 без воды дома по улицам Голева, 10А, 13, 13А, 15, 17, 5А, 5Б, 9А, Космонавтов, 72, 74, 76, Крисанова, 73, 73А, 75, 77.

28 июня с 9.10 до 19.00 произойдет отключение в домах Мотовилихинского района. Звонарева, 39А, 43А, Понамарева, 91.

29 июня с 9.00 до 19.30 без воды Братская, 2, 2/1, 2/2, 4, 6, 6А, 8, Запорожская, 21, 23, 25.

29 июня с 10 утра на сутки, до 10.00 30 июня не будет воды в домах на улицах Космонавта Беляева, 17, 18, Одоевского, 44, 46, Рязанская, 104, 118, 120, 120А, 98.

30 июня с 9.00 до 19.00 не будет воды: Ушинского, 10, 5, 7, 9, а также Комиссара Пожарского, 11, 11А, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, Парковый, 36, Подлесная, 33, 35, 37.

1 июля с 9.00 до 17.00 Академика Вавилова, 5, 7, 9, Грибоедова, 130, Космонавтов, 116, 118, 120, 120/1, Малкова, 10, 21, 4, 6, 8.

1 июля с 10.30 до 12.30 отключение воды в домах на улицах Крисанова, 16, Ленина, 78, 80, 82, 84, 84А, 86.

2 июля с 10.00 до 20.00 Грибоедова, 130, Парковый, 54/2, Подлесная, 43, 45, 47, 47А.