В Пермском крае волонтеры собираются на поиски пропавшей молодой женщины

Надежда Виноградова пропала 9 дней назад.

В городе Александровске сегодня, 27 июня, волонтеры поискового отряда «Регион 59» выйдут на поиски 34-летней Надежды Виноградовой. Они сообщают, что женщина пропала 18 июня, ушла из дома по адресу Островского, 2. С тех пор ее никто не видел.

Поисковики собираются сегодня в 12.00, на улице Юбилейная 2, (автозаправка) на въезде в город. Для тех кто присоединится к поискам рекомендуют взять одежду по погоде (возможно лесополоса), светоотражающий жилет или яркая деталь на одежде, фонари, полностью заряженный телефон, пауэр банк. Обязательно маски, перчатки, вода питьевая (чай, кофе), перекус.

Телефон координатора поиска: 8 919 708 96 06 – Людмила.

Надежда Виноградова была одета в желтый костюм и белую обувь, с собой желтая сумка. Если у вас есть информация о пропавшей женщине, просьба сообщить по телефонам: 8 919 708 96 06 или 102.