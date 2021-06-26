141 человек – в Перми: новые заболевшие выявлены в 18 территориях края

Всего в Пермском крае выявлено 60 432 жителя с коронавирусной инфекцией. Фото: архив "КП"

26 июня 2021 года в Пермском крае был зафиксирован 181 случай заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 18 территориях региона.

- Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 141, - сообщили в краевом оперштабе. - На втором месте – Чайковский округ, где обнаружено десять человек с инфекцией. На третьем месте – Чернушинский округ, в котором зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом.

По три случая инфицирования выявлено в Кунгуре, Куединском округе и Пермском районе. По два - в Бардымском, Лысьвенском и Октябрьском округах.

По одному заболевшему обнаружено в девяти территориях Пермского края. Это Кудымкар, Березники. Губаха, Кизел, Кудымкарский, Чусовской, Гремячинский, Чердынский, Уинский округа.

Всего в Пермском крае выявлено 60432 жителя с коронавирусной инфекцией.