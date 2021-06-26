Единороссы Пермского края выдвинули списки на выборы и приступили к формированию программы

Вячеслав Григорьев выступил на конференции регионального отделения партии. Фото: «Единая Россия» Пермский край.

26 июня в Перми прошел второй этап конференции регионального отделения партии «Единая Россия». На ней был выдвинут список кандидатов от партии на выборах в Законодательное Собрание и Пермскую городскую Думу.

- В списки вошли те кандидаты, которых поддержали избиратели по результатам состоявшегося 24-30 мая предварительного голосования, - отметил лидер краевых единороссов Вячеслав Григорьев. - Также мы отчитываемся о том, что партия сделала за эти пять лет. «Единая Россия» делает это публично и несет ответственность за результат. Одновременно мы начинаем подготовку программы на следующую пятилетку. Главным для нас будут наказы и пожелания самих жителей края. Поэтому одновременно с отчетами мы начинаем собирать предложения от людей во всех территориях Прикамья.

- Прошедшее предварительное голосование стало самым масштабным из тех, которые проводила «Единая Россия», - выступил депутат Госдумы, уполномоченный партии «Единая Россия» на избирательных кампаниях 2021 года в Пермском крае Игорь Сапко. - Более 11 млн избирателей - это более 10% от их общего числа в стране. Благодаря нашей общей конструктивной работе удалось сформировать сильную команду кандидатов, которые представят партию на выборах.

- В течение пятилетнего срока фракция внесла 464 законодательные инициативы, - рассказал руководитель фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Пермского края Юрий Борисовец. - Они направлены на поддержку материнства, отцовства и детства, детей-сирот и ветеранов, развитие сельских территорий, газификацию, дорожное строительство, а также на поддержку людей во время пандемии коронавируса. Также депутаты от фракции принимали личное участие в работе партийного волонтерского центра - доставляли лекарства в медучреждения, продукты врачам в «красных зонах», предоставляли транспорт для больниц.

В завершение работы конференции были названы имена победителей конкурса общественно значимых проектов среди первичных отделений партии.