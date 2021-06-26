Пострадала пассажирка: в Перми водитель такси протаранил полицейский автомобиль

Фото с места ДТП: Instagram chp_59.

«Мощно», «Таксист 100% виноват», - комментируют ДТП, которое произошло в Перми ранним утром 26 июня на улице Стахановской.

В соцсетях появились кадры с места ДТП. На них два участника аварии - машина такси и автомобиль сотрудников полка ДПС. У такси разбит весь бампер, у полицейской легковушки – задняя часть.

- Авария произошла около пяти часов утра в районе дома по улице Стахановской, 50, - сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – Водитель такси не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем сотрудников полиции. В результате аварии незначительные травмы получила пассажирка такси, ей была оказана разовая медицинская помощь.

Фото с места ДТП: Instagram chp_59.

По факту аварии проводится проверка.

Фото с места ДТП: Instagram chp_59.