Выбирались на улицу через окно: во время ливня затопило кафе в центре Перми

Спасателям в гидрокостюмах пришлось проверять затопленное помещение на наличие людей. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

- 26 июня мы не работаем по техническим причинам, - извинились перед клиентами сотрудники кафе корейской кухни в центре Перми.

Дело в том, что накануне во время сильного ливня гостям пришлось эвакуироваться из кафе, находящееся в цоколе, через окна. Помещение затопило так, что находиться в нем уже было опасно.

- Когда начался ливень, вода полилась в кафе и стала заполнять помещение, - рассказали «КП»-Пермь» очевидцы. - Уровень все поднимался и через полчаса начал достигать полутора метров. В итоге входная дверь была закрыта водой на половину. Оставаться внутри было опасно, нашлись люди, которые начали выбираться на улицу через окно.

В это время в затопленном кафе продолжали находиться посетители и персонал. Они позвонили спасателям и сотрудникам МЧС. Прибывшие на место специалисты эвакуировали людей через запасной выход, а здание обесточили. После этого спасатели в гидрокостюмах проверили помещение на наличие людей. К счастью, все успели спастись.

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