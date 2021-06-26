Синоптики: за два дня в Перми выпала половина месячной нормы осадков

Сломанная липа в сквере Буркова. Фото: Евгения Романова.

Пермские синоптики проанализировали прошедшие в городе ливни.

- За два дня 24 и 25 июня на метеостанции краевого центра выпало 42 мм осадков - почти половина месячной нормы июня, - сообщает ГИС-Центр ПГНИУ. - Однако в большинстве районов края осадков было намного меньше, либо их не было вовсе.

Напомним, во второй половине дня 25 июня в южной половине Пермского края наблюдалась активная конвекция с грозами, градом и усилением ветра.

Первой непогода обрушилась Чайковский, здесь наблюдалось усиление ветра до 20 м/с. Поскольку грозе предшествовала сильная жара до +33,5 , это способствовало развитию шквала.

Затем активная конвекция началась вблизи Перми. В 21.30 началась сильная гроза с ливнем, шквалом, в отдельных районах выпал град. На метеостанции Пермь отмечался шквал 18 м/с, и выпало 17 мм осадков.

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