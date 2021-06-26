Плюс 181: стала известна новая статистика по заболевшим коронавирусом в Пермском крае

в Пермском крае сейчас те же цифры, что и в начале ноября 2020 года, когда в регионе шла вторая волна коронавируса. Фото: архив "КП"

26 июня 2021 года Пермском крае был выявлен 181 новый случай заражения COVID-19. 26 человек проходят лечение в больницах, 155 лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Общее число инфицированных достигло 60 432 человек, - сообщили в краевом оперштабе. -Среди новых заболевших 63 мужчины, 118 – женщин и 12 детей. Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 41 человек, от 30 до 49 лет – 59 человек, 41 в возрасте 50-64 и 28 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение.

Судя по статистике в Пермском крае сейчас те же цифры, что и в начале ноября 2020 года, когда в регионе началась вторая волна коронавируса.