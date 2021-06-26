Фото: скрин с видео в группе ВК Мой город Пермь.

«Новый вид развлечения после ливней теперь будет», «Ну и что, что курорты Краснодарские закроют, у нас свои волны есть», «На улице и так проблематично проехать, а он еще дополнительные препятствия создает», «В Перми было немало улиц, где вчера на аквабайке можно было кататься», «Да, с ливневкой у нас повсеместные проблемы. А ведь именно вода активно разрушает наши города», - комментируют пермяки заезд по затопленным улицам на сап-борде.

Видео, где пермяк прокатился по залитым водой дорогам на сап-борде было опубликовано в группе ВК «Мой город Пермь». На кадрах мужчина пытается удержаться на специальной надувной доске, созданной для передвижения по глади водоема.

Спортсмен держит равновесие и самостоятельно, и тогда, когда его тянут на скорости за специальное удерживающее устройство.

За полчаса ролик посмотрели около десяти тысяч пользователей.