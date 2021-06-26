Пермякам рассказали, куда жаловаться на последствия пятничной грозы

На устранение последствий грозы и приведение города в порядок главам районов было дано два дня. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Вечером в пятницу 25 июня мощный ливень накрыл Пермь. Штормовой ветер повредил деревья, рекламные конструкции и линии передач. Пермякам рассказали, куда жаловаться, если во дворе или рядом с домом они видят последствия ливня.

- После грозы, прошедшей в Перми в четверг, коммунальщики быстро справились с ситуацией, в том числе и на набережной Камы, - написал в своем Instagram глава Перми Алексей Дёмкин. – В пятницу вечером прошел еще более сильный ливень, сопровождавшийся шквалистыми порывами ветра. Во всех районах Перми есть места, где сломаны деревья, нарушены коммуникации, пострадали рекламные конструкции, произошло подтопление проезжей части и тротуаров.

На устранение последствий грозы и приведение города в порядок главам районов было дано два дня.

- Рабочую неделю нужно начать штатно, - отметил Алексей Дёмкин и попросил пермяков писать, где есть проблемы, в аккаунты районов и свой.