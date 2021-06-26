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Происшествия26 июня 2021 9:00

Пермяк будет судиться с AliExpress

С его банковской карты было списано 109 тысяч вместо 125 рублей
Алена ОВЧИННИКОВА
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Полтора года покупатель пытается вернуть списанные денежные средства, но безрезультатно.

Полтора года покупатель пытается вернуть списанные денежные средства, но безрезультатно.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Перми обратился в суд с иском к AliExpress. Он просит взыскать с интернет-магазина денежные средства, проценты за пользование ими, компенсацию морального вреда и расходов на адвоката.

- В сентябре 2019 года он заказал резиновые перчатки стоимостью 125 рублей 71 копейка, в тот же день с его кредитной банковской карты были списаны денежные средства в размере более 109 000 рублей, - рассказали в Кировском районном суде Перми, куда покупатель подал иск. - Шокированный мужчина отказался от сделки, открыл спор с интернет-магазином и узнал причину этой ошибки. Продавец товара указал вес перчаток вместо 75 грамм – 75 килограмм, поэтому стоимость товара увеличилась в несколько раз, но так как банковская карта покупателя была привязана к личному кабинету в интернет-магазине, денежные средства истца списались автоматически.

Полтора года мужчина пытался вернуть списанные денежные средства, но безрезультатно. За это время у него его образовалась кредитная задолженность перед банком с 15% годовых. А сам он до сих пор находится в состоянии напряжения и беспокойства, ему приходится оплачивать проценты по кредитным обязательствам перед банком за денежные средства, списанные интернет-магазином.

Судебное разбирательство назначено на 7 июля.

- Очень жаль, что наш пользователь столкнулся с такой ошибкой, - прокомментировали «КП»-Пермь» в пресс-службе AliExpress Россия. - Мы вернем деньги, компенсация поступит покупателю в ближайшее время. Также мы, как площадка, поговорим с покупателем и партнерами по логистике, чтобы впредь такие ситуации не происходили.