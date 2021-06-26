Новые заболевшие СOVID-19 обнаружены в 18 муниципалитетах Пермского края

Всего в Пермском крае выявлен 60251 житель с коронавирусной инфекцией. Фото: архив "КП"

25 июня в Пермском крае было зафиксировано 165 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 18 территориях региона.

- Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 101, - сообщили в краевом оперштабе. - На втором месте – Березники, где обнаружено 12 человек с инфекцией. На третьем месте – Кунгур и Чайковский, где зафиксировано по семь случаев заболевания.

По шесть случаев инфицирования выявлено в Губахе и Чернушинском городском округе. В Добрянском и Чусовском городских округах обнаружено по четыре жителя с коронавирусом. В Кизеле и в Пермском муниципальном районе COVID-19 подтвердился у трех человек. По два случая зафиксировано в Кунгурском муниципальном районе, Юсьвинском муниципальном округе, Горнозаводском и Соликамском городских округах.

По одному заболевшему обнаружено в четырех территориях Пермского края. Это Горнозаводский городской округ, а также Александровский, Куединский и Уинский муниципальные округа.

Всего в Пермском крае выявлен 60251 житель с коронавирусной инфекцией.