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Общество25 июня 2021 17:31

Чиновница из Прикамья не смогла объяснить, как приобрела на Черном море недвижимость за 46 миллионов

Землю и два общежития под Новороссийском у нее забрали в доход государства
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Летом места для отдыхающих на Черном море уходят как горячие пирожки. Фото: архив "КП".

Летом места для отдыхающих на Черном море уходят как горячие пирожки. Фото: архив "КП".

Прокурор Прикамья обратился с иском в районный суд Новороссийска. Он предложил изъять недвижимость у чиновницы из Пермского края.

- Основанием для обращения стали результаты проверки соблюдения антикоррупционного законодательства должностным лицом ГУФСИН России по Пермскому краю, - объяснили в краевой прокуратуре. - Муж одной из госслужащих ведомства в 2015 году приобрел недвижимость на крупную сумму - земельный участок и два общежития площадью более 1000 квадратных метров в Краснодарском крае. Их кадастровая стоимость на момент покупки составляла более 46 миллионов рублей. Она значительно превышала совокупный доход семьи сотрудницы за 3 года. И прокуратура края обратилась в суд с требованием обратить в доход государства недвижимое имущество, законность происхождения которого госслужащая не смогла подтвердить.

Решением Приморского районного суда Новороссийска суда иск был удовлетворен.

Чиновница пыталась обжаловать его в Краснодарском краевом суде, но ей этого не удалось.