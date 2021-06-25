Общественники организовали квест «По улицам Перми» ко Дню молодежи

.

Организаторами выступили региональное отделение «Молодой Гвардии» и проект «Детский спорт» партии «Единая Россия». В квесте приняли участие старшеклассники и студенты Перми.

Как рассказали организаторы, основная цель события – привлечь внимание молодежи к истории родного города. Кроме того, квест стал поводом отметить праздник интересно и познавательно.

Участникам предстояло пройти несколько этапов, каждый из которых представлял «станцию» – знаковое место города, где нужно было выполнить различные задания. Например, на историко-краеведческой «станции», которая расположилась в сквере им. Дзержинского, ребята отвечали на вопросы, связанные с военной историей страны. На музыкально-творческой (в сквере им. Олега Новосёлова) демонстрировали свои познания в названиях музыкальных произведений и инструментов, а также исполняли наизусть гимн Пермского края. На интеллектуальной «станции» (около памятника Гралю) участники смогли окунуться в детство и с интересом разгадывали кроссворд, анаграммы и загадки.

Самой увлекательной «станцией» стала спортивно-туристическая. Здесь ребята демонстрировали не только свои знания, но и спортивные навыки. Выполняя задания по ГТО, участники квеста параллельно отвечали на вопросы о туризме.

Как отмечают организаторы, несмотря на то, что у многих ребят сейчас «жаркая пора» на учебе – экзамены и сессии, они с удовольствием откликнулись на предложение и приняли участие в квесте.

Алексей Пушкарев, активист «Молодой Гвардии»:

- Среди участников были как студенты, так и школьники старших классов. Им было интересно проверить свои знания и посоревноваться между собой. Подобные мероприятия мы проводим не первый раз. Во время пандемии был организован патриотический онлайн-квест, где участники также отвечали на вопросы и выполняли задания на знание истории. Тогда в мероприятии приняли участие больше 100 человек. Мы уверены, что такие события повышают интерес у молодого поколения к изучению истории своего края и страны в целом.

По словам участников, квест получился увлекательным.

- Задания были достаточно сложные, но благодаря тому, что в нашей команде были люди, разбирающиеся в разных направлениях, нам удалось занять первое место и каждый узнал для себя что-то новое, - поделилась впечатлениями Елена Адриан, ученица 10 класса школы «Петролеум+».

Все участники квеста «По улицам Перми» получили памятные подарки от «Молодой Гвардии», а победителям также вручили билеты в кино.