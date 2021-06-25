«Нам звонили и говорили, что видели похожего человека». Жена пропавшего четыре месяца назад Арсения Воронцова, рассказала о его поисках

Арсений Воронцов пропал в ночь на 23 февраля.

Поиски 29-летнего Арсения Воронцова в Перми продолжаются. Родные и друзья молодого мужчины не теряют надежу и проверяют каждую зацепку. Месяц назад они объявили, что готовы заплатить тому, кто предоставит достоверную информацию о его местонахождении.

- После того, как мы сообщили о вознаграждении за информацию о Сене, нам начали поступать звонки, - говорит Мария Воронцова. – Мы проверяли всю информацию без исключения, ездили по указанным адресам, находили людей, но все мимо - это не он. Следователи говорят, что поиски продолжаются, но пока ничего нового мы не выяснили. Еще раз обращаемся ко всем, кто может быть видел похожего человека, позвоните нам или напишите по телефону +7908-26-61-792. По возможности фотографируйте и присылайте фото.

Напомним, 29-летний Арсений Воронцов ушел из поселка Ширяиха в ночь на 23 февраля. На улице Камская поляна, 7г, находится его дача. Он отдыхал с друзьями, ходили в баню, потом все разъехались по домам, и Арсений должен был ехать домой, но так и не вернулся. С этого момента о нем больше нет известий.

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