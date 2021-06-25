МЧС предупреждает о грозах и сильных дождях в Пермском крае

В Перми в выходные пройдут грозы и ливни. Фото: Иван Макеев

В Пермском крае 25 и 26 июня ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, при грозе порывы 15-20 м/с, ночью и утром в отдельных районах туман, днем 25 июня местами очень сильные дожди. Об этом предупреждает региональное МЧС со ссылкой на синоптиков.

Жителям рекомендуют во время грозы оставаться дома, если вы все же оказались в этот момент на улице, будьте внимательны. Не прячьтесь под деревьями, не стойте возле рекламных щитов, вывесок. Не оставляйте автомобиль рядом с ними.