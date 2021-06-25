Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 июня 2021 14:41

МЧС предупреждает о грозах и сильных дождях в Пермском крае

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Перми в выходные пройдут грозы и ливни.

В Перми в выходные пройдут грозы и ливни.

Фото: Иван Макеев

В Пермском крае 25 и 26 июня ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, при грозе порывы 15-20 м/с, ночью и утром в отдельных районах туман, днем 25 июня местами очень сильные дожди. Об этом предупреждает региональное МЧС со ссылкой на синоптиков.

Жителям рекомендуют во время грозы оставаться дома, если вы все же оказались в этот момент на улице, будьте внимательны. Не прячьтесь под деревьями, не стойте возле рекламных щитов, вывесок. Не оставляйте автомобиль рядом с ними.