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Спорт25 июня 2021 14:15

«Парма» сыграет в квалификации баскетбольной Лиги чемпионов

Первого соперника узнаем в июле
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Лига чемпионов ФИБА

Фото: Лига чемпионов ФИБА

Пермский БК «Парма» сыграет в квалификации баскетбольной Лиги чемпионов-2021/2022. Список участников квалификации и регулярного чемпионата опубликовала пресс-служба турнира.

За четыре путевки в квалификации поборются 24 клуба.

Отметим, в турнире поучаствует еще один российский клуб - БК «Нижний Новгород», занявший по итогам Единой Лиги ВТБ и чемпионата России пятое место. Клуб получил право напрямую пройти в сезон, минуя квалификацию.

Жеребьевка квалификации и регулярного сезона состоится 7 июля, среда, в 12:00 по московскому времени.

БК «Парма» в своей истории еще никогда не выступал в Лиге чемпионов. Ранее пермяки играли в еврокубках дважды. И оба раза в Кубке ФИБА Европа.