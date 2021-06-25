Фото: Лига чемпионов ФИБА

Пермский БК «Парма» сыграет в квалификации баскетбольной Лиги чемпионов-2021/2022. Список участников квалификации и регулярного чемпионата опубликовала пресс-служба турнира.

За четыре путевки в квалификации поборются 24 клуба.

Отметим, в турнире поучаствует еще один российский клуб - БК «Нижний Новгород», занявший по итогам Единой Лиги ВТБ и чемпионата России пятое место. Клуб получил право напрямую пройти в сезон, минуя квалификацию.

Жеребьевка квалификации и регулярного сезона состоится 7 июля, среда, в 12:00 по московскому времени.

БК «Парма» в своей истории еще никогда не выступал в Лиге чемпионов. Ранее пермяки играли в еврокубках дважды. И оба раза в Кубке ФИБА Европа.