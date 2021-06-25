Фото: Клуб любителей бега "Вита"

В Перми отменен марафон «Уральские зори», который традиционно проходил в Балатовском парке. В этом году мероприятие должно было состояться 27 июня.

«Полумарафон «Уральские зори», запланированный на 27 июня 2021 года, будет перенесен на неопределенный срок, до стабилизации эпидемиологической ситуации. О дате проведения сообщим дополнительно. Приносим свои извинения и надеемся на Ваше понимание», - пишут в соцсетях организаторы марафона.

Напомним, что ограничения коснулись всех массовых мероприятий, которые планировались в крае. Например, на «Небесную ярмарку» в Кунгуре можно попасть только по билетам и с ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации.