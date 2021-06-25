Фестиваль возвращается два года спустя. Фото: «Небесная ярмарка»

Завтра, 26 июня в Кунгуре стартует фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» (0+).

Как сообщили в пресс-службе фестиваля, на церемонию открытия можно будет попасть только билетам и со справками о прививке или отрицательным тестом ПЦР-тесте на COVID-19. А также с соблюдением всех норм: термометрия, обработка рук, масочный режим.

Отметим, что открытие фестиваля также можно будет посмотреть и онлайн в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». В программе открытия: представление команд «Северного ветра» и «Южного бриза», выступление официальных лиц, шоу творческих коллективов и массовый запуск шаров (при благоприятной погоде).

Добавим и то, что в этом году «Небеска» возвращается спустя два года. В 2020-м году фестиваль был отменен из-за пандемии коронавируса.