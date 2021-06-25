В Доме на Бульваре создаются условия для комфорта и безопасности жителей

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Дом на Бульваре – новый интересный проект от группы компаний ПЗСП. Застройщик предлагает покупателям широкий выбор планировок квартир с качественной отделкой, шикарный вид из окон и интересное решение по организации придомовой территории.

Одно из главных преимуществ дома – большой выбор планировок просторных квартир. Проектом дома предусмотрены места хранения, просторные кухни-столовые, несколько санузлов в больших квартирах. В доме нет квартир-студий, покупателям предложены разные планировки с одной, двумя или тремя спальнями.

В «Доме на Бульваре», как и в других новостройках ПЗСП, будет выполнена качественная отделка «под ключ»: светлые обои, напольное покрытие, межкомнатные двери, плитка в ванной от пола до потолка – всё в лучших традициях компании.

Важное решение для комфорта и безопасности жителей – сквозные подъезды, один выход будет вести к игровой и спортивной площадке, другой к парковке. В каждом подъезде нового дома будут расположены теплые помещения для хранения колясок и велосипедов. Обеспечен и безбарьерный доступ от входа в подъезд до лифта: без ступенек, пандусов и подъёмников. Отделка холлов будет выполнена по стильному дизайн-проекту.

Порадует покупателей квартир в «Доме на Бульваре» – его расположение: микрорайон Городские горки в Мотовилихе, вблизи площади Дружбы. Из окон дома будут открываться шикарные виды на весь город.

Для комфорта жителей в «Доме на Бульваре» разработано интересное решение по организации придомовой территории: здесь будет реализована концепция двора без машин, которая подразумевает разделение пешеходных и транспортных потоков. Также планируется организовать вблизи дома прогулочную тропу, которая будет доступна для всех жителей и гостей Перми.

Дом сдается двумя пусковыми комплексами: в 4 квартале 2022 года в эксплуатацию будут введены первый и второй подъезды, а в 1 квартале 2023 года – третий и четвертый. Выбрать квартиру себе по душе, оставить заявку на ипотеку и даже посмотреть виды из окон будущего дома можно на сайте pzsp.ru.

Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф. Застройщик: ООО «Спецстрой «Бульвар Гагарина, 18».