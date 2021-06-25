В Прикамье от укусов клещей пострадали почти 2 тысячи человек

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По данным краевого Управления Роспотребнадзора, с начала теплого сезона от укусов клещей пострадали уже 1744 человека. 286 из них – дети.

Всего в лаборатории на исследования были переданы 11 258 клещей. 1 472 – за последние две недели.

Иксодовым клещевым боррелиозом были инфицированы 3 625 из них, клещевым вирусным энцефалитом –182, моноцитарным эрлихиозом человека – 286, гранулоцитарным анаплазмозом – 211.

В результате 4 человека заболели клещевым вирусным энцефалитом, из которых трое – в течение прошедших двух недель, иксодовым клещевым боррелиозом – 38 человек, 22 из них – за последние 14 дней.