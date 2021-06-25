Пермский край начал работу по бесплатной газификации региона

В ближайшие два года в Пермском крае планируется построить 6 межпоселковых и 50 распределительных газопроводов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В ближайшие годы голубое топливо придет в дома еще множества жителей Пермского края. Газ станет доступнее, регион стал одним из 15-ти субъектов России, которые вошли в число пилотных регионов по обеспечению готовности к внедрению бесплатной газификации. Сделать газ доступнее для простых жителей поставил задачу президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию РФ.

- Немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа газу по непонятным для людей причинам не имеют - сказал президент. - Вроде, вот она, труба, но домохозяйство газа не имеет. Поручаю правительству совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств.

В Пермском крае в состав краевого штаба вошли представители министерства ЖКХ и благоустройства министерства тарифного регулирования и энергетики, представители территориальных органов власти и АО «Газпром газораспределение Пермь».

- В ближайшие два года планируется построить 6 межпоселковых и 50 распределительных газопроводов, - рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - За этот период мы должны повысить долю населенных пунктов, подключенных к газу. Это дешевое топливо, оно позволит развивать сельское хозяйство, предприятия. Но самое главное – это удобство для наших земляков, потому что мы понимаем, что такое наколоть дрова, затопить печь, а не просто нажать кнопку. Возможность пользоваться газом повышает уровень комфорта населения, что является нашей основной задачей.

Сейчас штабу предстоит организовать контроль за внедрением новой модели газификации. Будут подготовлена необходимая нормативно-правовая база, разработаны методические рекомендаций. Затем будет сформирован перечнь населенных пунктов, которые можно будет подключить к газу.

- Мы будем координировать проведение работы с населением о фактической готовности домовладений к подключению газа, - рассказал заместитель председателя Правительства – министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев (руководитель штаба).

Напомним, жители Прикамья на сайте «АО «Газпром газораспределение Пермь» при помощи специального «калькулятора» могут определить ориентировочную стоимость газификации своего дома.

Для этого нужно ввести все параметры, которые влияют на окончательный расчет стоимости газификации, затем калькулятор рассчитает общий объем газопотребления, стоимость оборудования, материалов и работ. Окончательная стоимость работ определяется на основании проекта и может варьироваться в большую или меньшую сторону.

- Газ – это тепло и комфорта в домах жителей Прикамья, особенно в сельской местности, – говорит генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов. – Мы должны ускорить появление газа в домах и сделать эту услугу еще доступней для населения. Наша главная задача сейчас – плотно отработать взаимодействие, создать необходимые условия для быстрых и оперативных действий в интересах жителей.

Кстати

Правительство РФ уже утвердило дорожную карту газификации регионов страны, в нее также включена ускоренная бесплатная для населения «догазификация» населенных пунктов на 2021-2022 гг. Речь идет о подключении там, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, и их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 метров, а объем потребления газа не более 7 кубометров газа в час.