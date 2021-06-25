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Общество25 июня 2021 10:49

Пермяк погасил почти миллионную задолженность ради поездки в Турцию

Его долг составлял 860 тыс. руб.
Григорий СЕРЕДКИН
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Сейчас за границу не могут вылететь почти 100 тыс. пермяков

Сейчас за границу не могут вылететь почти 100 тыс. пермяков

Фото: Василий Вахрин

Житель Перми ради полета в недавно открытую Турцию погасил собственный долг в размере 860 тыс. руб. Об этом рассказали в пресс-службе краевого УФССП.

Добровольно пермяк свой займ не погашал, а от приставов скрывался. Поэтому выезд за пределы страны ему ограничили.

В быстрые сроки перед полетом отпускник изыскал необходимую для погашения немалого долга сумму. Вдобавок он оплатил исполнительский сбор в размере 60 тыс. руб.

Отметим, что на данный момент из-за долгов за границу не могут отправиться 90 тыс. пермяков.