В Пермском крае ищут женщину, которая пропала после посещения кладбища

Наталья Ясовеева пропала 19 июня.

В Кишертском районе пропала 67-летняя Наталья Сергеевна Ясовеева. 19 июня днем она ушла на кладбище недалеко от деревни Бурылово и после этого пропала. ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» сообщает о ее поисках, а также просит откликнуться владельцев квадрокоптеров.

Приметы Натальи Ясовеевой: рост 150 см, волосы прямые седые, среднего телосложения, была одета в кофту малинового цвета, черные брюки, розовые калоши.

Информацию о ней можно сообщить по телефонам: 8(342) 204-49-04 или 102.