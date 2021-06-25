Взял покататься: березниковец угнал и сжег чужой автомобиль

- Фото: Василий Вахрин

Березниковские полицейские задержали ранее судимого, неработающего местного жителя 1997 года рождения. Он обвиняется в угоне чужого автомобиля, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

История началась с того, что в местную полицию обратился березниковец. Он рассказал, что у него пропал автомобиль ВАЗ-21074, припаркованный возле его дома.

Сотрудники полиции быстро установили подозреваемого. Молодой человек пояснил, что в ночное время, будучи пьяным, увидел на улице машину и решил на ней прокатиться.

Дверь авто была не заперта, руль не заблокирован. В салоне возле коробки передач торчали провода. Сначала горе-угонщик откатил автомобиль от дома, потом сел в него, соединил провода и уехал.

За городом в лесном массиве машина заглохла и молодой человек больше мог его завести. Чтобы скрыть свои следы преступления он сжег машину. А после отправился домой пешком.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.