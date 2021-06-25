Ярославский «Локомотив» стал клубом-партнером пермского «Молота»

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

Пермский ХК «Молот» и ярославский ХК «Локомотив», выступающий в КХЛ (Континентальной хоккейной лиге) стали клубами-партнерами на грядущий сезон-2021/2022. Об этом сообщила пресс-служба пермского клуба.

Ранее «Локомотив» сотрудничал с другими клубами ВХЛ: воронежским «Бураном», пензенским «Дизелем», ХК «Рязань» и тольяттинской «Ладой». В минувшем сезоне железнодорожники дошли до полуфинала западной конференции, где в 7 матчах уступили будущим финалистам Кубка Гагарина — ХК ЦСКА.

«Молот» в сезоне-2020/2021 был фарм-клубом другого клуба КХЛ — череповецкой «Северстали».