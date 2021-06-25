В Перми женщина обнаружила мертвым своего мужа

В Перми мужчина закрылся в квартире и совершил суицид. Фото: Василий Вахрин

В Орджоникидзевском районе Перми женщина забила тревогу после того, как ее муж перестал отвечать на звонки и закрылся в квартире изнутри. Она места себе не находила, ведь раньше никогда такого не было, мужчина не болен и не пьет, дверь должен открыть.

Оставалось только обратиться за помощью, необходимо было открыть дверь. На место вызвали спасателей, они справились с замком, хозяйка зашла в квартиру. К несчастью, худшие опасения женщины оправдались, ее муж был дома, он совершил суицид. На место происшествия были вызваны полицейские.