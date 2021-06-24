Несоблюдение антиковидных мер выявили в ТЦ и фитнес-клубах Перми

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Несмотря на печальную коронавирусную статистику, в торговых центрах и фитнес-клубах Перми и Чусового далеко не все соблюдают эпидемиологические правила. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю 20-21 июня зафиксировало нарушения в 33 организациях, занятых в сфере общественного питания, финансов, спорта, транспорта, продовольственной и непродовольственной торговли. Здесь не используются устройства для обеззараживания воздуха; не нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции; персонал работает без масок и перчаток.

Несоблюдение антиковидных мер отмечено в торговых точках и заведениях общепита ТРК «Колизей Атриум», ТЦ «Земляника», ТРЦ «Семья», ТЦ «Навигатор»; в магазинах «Светофор», «Мир текстиля», «Склад 159», «Цветы», «Добрый дом», «Рублёвка»; суши-баре «Фудзияма»; в фитнес-клубах «Алекс.ПРО», «Уральская лига шейпинга» и других. Роспотребнадзор публикует полный список здесь.