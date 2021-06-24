Пермячка лишилась своего «Вольво» из-за долгов за тепло

Фото: Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»

В Кировском районе Перми сотрудники Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» и УФССП по Пермскому краю провели рейд. В итоге у женщины, которая была должна за услуги отопления и горячего водоснабжения более 30 тысяч рублей, арестовали автомобиль Volvo.

Чтобы вернуть транспортное средство, женщине придется погасить долг и компенсировать затраты на эвакуацию, а также внести исполнительский сбор. Если задолженность не будет погашена в установленный законом срок, имущество реализуют в соответствии с утвержденными законом процедурами.

По состоянию на май 2021 года в Пермском крае общая сумма долгов физических лиц перед компаниями Группы «Т Плюс» превышает 3,5 млрд рублей. Для взыскания этой суммы принимаются все предусмотренные законом меры: обращения в суд, арест счетов и имущества должников, ограничение поставки горячего водоснабжения.

- В рамках акции «Внимание, должник!» мы вдвое увеличили частоту рейдов по должникам за отопление и горячую воду. Избежать оплаты подтвержденной судом задолженности теперь практически невозможно. Чтобы не допустить серьезных финансовых потерь, проверьте вашу квитанцию за услуги теплоснабжения и погасите долг, если он у вас есть, — рассказала руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Мотовилова.