В Перми резко выросло число прививающихся в мобильных пунктах

Фото: пресс-служба губернатора Пермского края Фото: Василий Вахрин

Количество желающих вакцинироваться в мобильных пунктах, а не поликлиниках, выросло в 1,5-2 раза за последние дни. Если на прошлой неделе в каждый из пунктов в среднем за смену приходили 40-50 человек, то в первые три дня этой недели уже 80-100, сообщают в Минздраве Пермского края.

23 июня абсолютный рекорд по вакцинации поставил мобильный пункт «на колесах», который стоял возле цирка – сюда пришли 132 человека. Этому способствовало и решение администрации пермского цирка подарить каждому, кто сделает прививку, сертификат на посещение представления, который можно обменять на билет в течение года.

Подробнее о том, где можно поставить прививку от коронавируса, мы писали здесь.