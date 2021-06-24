СК возбудил уголовное дело об убийстве подростком школьника

Подозреваемый признал вину Фото: Василий Вахрин

После убийства в Перми 13-летнего школьника, в котором подозревают 17-летнего юношу, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Оно расследуется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявят обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Подозреваемым в убийстве является 17-летний пермяк, который пояснил, что совершил преступление на почве личной неприязни.

Накануне вечером, вооружившись ножом, он несколько раз ударил своего знакомого, который скончался в больнице. Подробности с места событий читайте здесь.