Новые преступления вменяют экс-главе Управления капстроительства Прикамья

Виновность еще предстоит доказать Фото: Василий Вахрин

В новых эпизодах преступной деятельности заподозрили бывшего руководителя ГКУПК «Управление капительного строительства Пермского края» Дмитрия Левинского. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, речь идет о получении взятки, а также злоупотреблении должностными полномочиями.

Взятку в чуть меньше 3 млн рублей Левинский якобы получил за общее покровительство одной из компаний, работающих в сфере строительства, считает следствие. Что касается эпизодов о превышении полномочий, то якобы тогдашний глава УКС, работая с подрядчиками по строительству берегоукрепления в Усть-Качке и больницы в Перми, подписал бумаги о выполнении работ, которые реально завершены не были. Сам Левинский вину не признает.

В мае бывший чиновник уже был осужден за превышение должностных полномочий по делу о сносе гаражей. Вину он признал и получил условный срок. Кроме этого, его обвиняют по делу о мошенничестве в особо крупном размере со средствами, выделенными на строительство первой очереди пермского зоопарка.