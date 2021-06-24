Проект застройки стадиона «Молот» приостановили

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Группа компаний «ПМД», планировавшая застроить территорию стадиона «Молот» в Мотовилихе, пока приостановила реализацию проекта. Совместно с властями девелопер сейчас рассматривает различные варианты использования земли. Не исключено, что стадион будет в итоге сохранен, за что выступали многие жители района.

Ранее ПМД планировала возвести на месте стадиона жилой квартал, в качестве бонуса построив там бассейн. Но против выступили местные жители. Поддержали их и политики. Например, в партии «Справедливая Россия» считают важным сохранить спортивный объект.

- В городе крайне мало социальной инфраструктуры, в частности современных спортивных объектов. Задача власти - увеличивать количество мест для массового занятия спортом, а цель застройщиков - получение прибыли, - говорила ранее руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Вероника Куликова.

Для реализации проекта, кроме прочего, необходимо сменить разрешенную зону использования земли. Решаться вопрос должен на публичных слушаниях, дата которых пока не определена. Губернатор Дмитрий Махонин заверял, что если слушания проект не пройдет, то и не будет реализован. Глава Перми Алексей Демкин также обещал выстроить диалог между застройщиком и жителями района, «чтобы уже с учетом их мнения принимать дальнейшие решения».