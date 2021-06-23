Шаровая молния прогулялась по частному дому в Пермском крае

Скрин с видео в группе ВК Горнозаводск LIFE (подслушано).

У семьи, живущей в частном доме в поселке Медведка в Горнозаводском районе произошла настоящая беда. 16 июня во время сильной грозы к ним в дом залетела шаровая молния.

В этот дом семья заехала год назад, сделала капитальный ремонт, от которого после ухода нежданной гостьи, фактически ничего не осталось: оплавились потолки, разорвало стекла в стенке, обуглились оконные рамы.

Затем шаровая молния влетела через стенку в другую комнату и «вышла» через окно, сломав забор. О пострадавших ничего не сообщается, вероятней всего семья, живущая в доме, отделалась испугом после визита незваной гостьи.

Последствия посещения дома шаровой молнией жильцы сняли и опубликовали в группе ВК Горнозаводск LIFE (подслушано).