Новые заболевшие коронавирусом выявлены в 19 территориях Пермского края

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 59935 жителей с коронавирусной инфекцией. Фото: архив "КП"

Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 19 территориях Пермского края, а всего на 23 июня в регионе было зафиксировано 143 случая заражения коронавирусной инфекцией.

- Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 63, - сообщает краевой оперштаб. - На втором месте – Чайковский - 14 человек с инфекцией. На третьем – Березники, здесь 13 случаев заболевания коронавирусом.

В Соликамском городском округе COVID-19 диагностирован у 10 человек, в Пермском муниципальном районе – у восьми, в Уинском муниципальном округе – у шести. По пять случаев инфицирования выявлено в Кунгурском муниципальном районе, а также в Октябрьском и Суксунском городских округах. В Осинском городском округе COVID-19 подтвердился у трех человек. По два случая заражения зафиксировано в Кишертском муниципальном округе и Чернушинском городском округе.

По одному заболевшему обнаружено в семи территориях Пермского края. Это Еловский муниципальный округ, ЗАТО Звездный, Кунгур, а также Добрянский, Красновишерский, Чердынский и Чусовской городские округа.

Всего в Пермском крае на 23 июня 2021 года выявлено 59935 жителей с коронавирусной инфекцией.