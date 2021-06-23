Ему 35, ей 15: в Пермском крае осудили мужчину за связь с несовершеннолетней

Чтобы избежать наказания, осужденный женился на девушке, в два с лишним раза младше его. Фото: архив "КП"

История отношений взрослого мужчины и совсем еще юной 15-летней девушки случилась прошлым летом в Горнозаводске.

- Осужденный, находясь в квартире, вступил в половую связь с 15-летней потерпевшей, достоверно зная ее возраст, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Было возбуждено уголовное дело по ст. «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».

Однако 35-летний житель Горнозаводска, осужденный за половую связь с 15-летней девушкой, наказание получил незначительное. Сначала суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ, но затем согласно Примечания к ст. 134 УК РФ, вообще был освобожден от назначенного наказания. А единственная причина, по которой осужденный может быть освобожден от уголовной ответственности – это вступление в брак с потерпевшей.